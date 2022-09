Prix de l’énergie : une boulangerie familiale pourrait fermer à Watermael-Boitsfort

Véritable institution, la boulangerie Bairin pourrait fermer ses portes suite à l’augmentation du prix de l’énergie. Utilisant des machines énergivores, la production artisanale coûte cher à l’entreprise familiale.

Depuis 54 ans, la boulangerie Bairin, située sur la Place Keym, produit des pâtisseries et des pains artisanaux aux Boitsfortois. Four, machine à pain, frigo : l’entreprise familiale utilise de nombreuses machines pour sa production et a, de ce fait, été fortement touchée par la hausse du prix de l’énergie : “On a reçu nos factures de gaz et d’électricité avec un supplément de 16.000 €“, explique Laurence Bairin, la cogérante, “plus les acomptes qui ont changé et qui sont passés de 1.800 à 3.400 €. C’est juste ingérable pour une petite PME comme la nôtre“, poursuit-elle.

Comme cette boulangerie, ce sont près de 122.000 indépendants à Bruxelles qui craignent pour leur entreprise à cause de l’inflation. Pour Laurence Bairin, l’avenir de sa boulangerie est incertain : “Est-ce qu’on continue et on s’enfonce ou on change complètement notre fusil d’épaule“, se questionne-t-elle. Une crainte partagée par les habitués, qui seraient très déçus de perdre cette institution.

Pour l’heure, la boulangerie devrait rester ouverte. Laurence Bairin espère tout de même une aide de l’État pour pouvoir continuer sereinement son activité.

■ Reportage de Bernard Denuit, Emilie Witmeur, Charles Carpreau et Besnik Nikqi