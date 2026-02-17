Près d’un Bruxellois sur trois a du mal à payer ses frais de santé, selon Testachats

Entre juin et septembre 2025, Testachats a interrogé plus de 1.000 personnes sur la facilité avec laquelle leur famille peut supporter les frais de santé. Selon l’organisation, les résultats ne sont “pas réjouissants”. Une grande partie de la population a encore du mal à payer certaines dépenses.

Ainsi, un quart (24%) des personnes interrogées indiquent que leurs dépenses de santé totales représentent plus d’un cinquième du revenu familial. Au total, 22% des Belges déclarent avoir des difficultés à payer leurs frais de santé de base. On observe toutefois des différences régionales marquées : à Bruxelles, 30% des personnes interrogées sont concernées, contre 26% en Wallonie et 19% en Flandre.

Parmi les personnes interrogées qui ont eu besoin de lunettes pour un membre de leur famille au cours de l’année écoulée, 29% ont eu des difficultés à les payer. Ce chiffre était de 26% pour les appareils auditifs et de 24% pour les soins dentaires. En outre, il apparaît qu’un ménage sur cinq a dû annuler ou reporter au moins une dépense de santé au cours de l’année écoulée.

Des résultats “inquiétants”

Testachats qualifie ces résultats d'”inquiétants”, d’autant plus que le gouvernement a décidé d’augmenter le ticket modérateur pour certains médicaments. “Nous appelons donc le ministre de la Santé Frank Vandenbroucke à s’attaquer de toute urgence aux coûts de la santé par d’autres moyens”, déclare la porte-parole Laura Clays. “Des suppléments d’honoraires excessifs sont toujours facturés et de nombreux médecins ne sont pas conventionnés. Nous demandons que ces suppléments d’honoraires soient plafonnés et que le système de conventionnement soit rendu plus intéressant, afin que davantage de médecins y adhèrent.”

Avec Belga