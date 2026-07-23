Près de la moitié des économies de l’Arizona portent sur la Sécu, selon des experts

La Sécurité sociale concentre 46% de l’ensemble des économies nettes, selon le nouveau collectif d’experts Athéna.

Les économies décidées depuis 2025 par le gouvernement Arizona (N-VA, MR, Les Engagés, CD&V et Vooruit) portent d’abord sur la Sécurité sociale, tandis que les résultats budgétaires restent limités selon le collectif d’experts Athéna, écrit jeudi L’Echo.

Pour sa première note d’analyse, le nouveau think tank d’experts Athéna (qui succède au réseau Éconosphères et se décrit comme pluraliste et progressiste) s’est penché sur le budget du gouvernement De Wever.

32 milliards

Côté coupes, c’est la Sécurité sociale qui constitue le principal poste: elle concentre 46% de l’ensemble des économies nettes, soit environ 32 milliards sur l’ensemble de la législature. Gel de l’enveloppe bien-être (qui permet aux allocations sociales de suivre l’évolution du coût de la vie) pour 8,4 milliards d’euros, limitation dans le temps des allocations de chômage (8,3 milliards), mesures ciblant les personnes en incapacité de travail (5,4 milliards), réforme des pensions (5,4 milliards) et économies en soins de santé (2,8 milliards) se partagent l’effort.

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Si l’on prend comme point de départ le déficit public projeté en 2029 lors de la mise en place du gouvernement (43 milliards d’euros) et que l’on y ajoute l’ensemble des économies annoncées à l’horizon 2029, le déficit public aurait dû être ramené à 18,6 milliards d’euros (2,5% du PIB). Or, les projections de mars 2026 aboutissent à un déficit de 35,8 milliards d’euros en 2029 (4,9% du PIB).

Pour les auteurs de l’étude, les paramètres macroéconomiques ne suffisent pas à justifier l’ampleur de l’écart observé. Ils pointent notamment des hypothèses de recettes trop optimistes et des effets multiplicateurs des mesures d’austérité sous-estimés (demande intérieure et emploi comprimés, activité économique et recettes fiscales à leur tour réduites).

Belga – Photo : Belga