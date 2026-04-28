Près de 4 millions de personnes se voient proposer une déclaration fiscale simplifiée

La période de déclaration fiscale ouverte depuis mardi sera synonyme d’une proposition de déclaration simplifiée pour 3.929.000 personnes, soit 56% des citoyens en Belgique ont indiqué le ministre des Finances Jan Jambon, et le CEO de l’administration générale de la Fiscalité.

Ceux-ci auront jusqu’au 15 juillet inclus pour corriger, via Myminfin, une seule fois cette proposition, en cas de besoin.

Les adeptes du formulaire de réponse papier ont jusqu’au 30 juin pour l’introduire. Leur nombre a diminué de plus de moitié en 5 ans. Ils n’étaient plus que 4% à l’avoir fait l’an dernier (141.000 contre 321.000 en 2021).

À l’opposé, en 2025, on a dénombré 8% de déclarations en ligne de plus (en tout 2.172.000). Au total, 93% de ceux qui se sont vu proposer une déclaration simplifiée ont marqué leur accord avec la proposition initiale.

Pour les bénéficiaires de revenus spécifiques (indépendants, revenus professionnels étrangers, …) la déclaration en ligne est possible jusqu’au 16 octobre.

Comme annoncé en mars dernier, le processus de simplification de la déclaration fiscale se poursuit: il y a 47 codes fiscaux fédéraux en moins (sur un total de moins de 700 codes).

Quelque 1.400 collaborateurs du SPF Finances sont disposés à donner un coup de pouce pour remplir sa déclaration. L’an dernier, ils ont répondu à quelque 600.000 appels entre début avril et mi-juillet 2025 et ils ont rempli quelque 178.000 déclarations.

Quelque 58.000 rendez-vous sont déjà fixés pour 2026. Il est possible de se rendre dans les bureaux des 34 sites du SPF ou d’assister à des sessions organisées en collaboration avec 367 communes.

Depuis la fin juillet de l’année dernière, une première erreur commise de bonne foi ne donne plus lieu à un accroissement d’impôt. Sur 62.600 accroissements d’impôts potentiels 53.800 (86%) n’ont ainsi pas été appliqués.

Belga