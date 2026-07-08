“Pourquoi ne l’avez-vous pas fait à Bruxelles?”: vif échange sur la canicule au Parlement flamand

Une nouvelle étude de Sciensano montre que la surmortalité due à la canicule de juin dernier a été plus forte en Wallonie et à Bruxelles, a affirmé le ministre-président flamand Matthias Diependaele, mercredi au détour d’un débat parlementaire sur l’ajustement budgétaire.

Sciensano pourrait communiquer ce mercredi de nouveaux chiffres sur l’impact de la canicule de juin. Un bilan provisoire fait jusqu’ici état de 1.222 décès supplémentaires.

Au parlement flamand, les partis d’opposition Groen et PTB ont reproché au gouvernement flamand de ne pas prendre suffisamment de mesures contre la canicule. Mais selon M. Diependaele (N-VA), des mesures sont bel et bien prises. Toutefois, les défis liés à la canicule et au réchauffement climatique ne peuvent pas être résolus “d’un simple claquement de doigts“, s’est-il défendu.

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Selon lui, une nouvelle étude de Sciensano montre que la surmortalité est plus élevée en Wallonie et à Bruxelles qu’en Flandre. “Si c’était si facile, pourquoi ne l’avez-vous pas fait à Bruxelles, où vous êtes au gouvernement ?“, a lancé M. Diependaele à Groen.

Un reproche qui, selon le député Groen Jeremie Vaneeckhout, ne tient pas la route : “N‘importe quel scientifique vous dira qu’il est absurde de comparer le contexte urbain de Bruxelles à l’ensemble de la Flandre. Dans ce cas, il vaudrait mieux comparer Bruxelles à Anvers.”

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