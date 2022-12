Pour se garer à Forest, les habitants pourront désormais fournir des codes à leurs visiteurs

Ce système viendra remplacer les cartes visiteurs au format physique.

Le système sera d’application prochainement : avec de nouveaux horodateurs installés dans ses rues, Forest opte désormais pour le système de “codes visiteurs” pour le stationnement en voirie. Ainsi, “le format physique est remplacé par ce nouveau système de codes de stationnement pour visiteurs, activables par SMS“, indique la commune, qui précise que “ce système est déjà d’application dans d’autres communes et est appelé à se généraliser en Région bruxelloise“. C’est déjà le cas à Schaerbeek, depuis septembre 2021.

Forest parle ainsi d’un système “plus convivial, qui devrait faciliter l’accueil des visiteurs, car les codes SMS peuvent leur être communiqués à distance“. La commune précise également que, pour compenser les crédits restants sur les anciennes cartes visiteurs, leurs détenteurs ont reçu une lettre leur proposant vingt périodes de stationnement de 4h30 sous forme de voucher à activer par SMS.

Prochainement, les habitants de Forest pourront commander les nouveaux codes visiteurs auprès de Parking.Brussels, via un formulaire d’inscription. Une période d’adaptation est prévue.

Des tarifs temporairement revus à la baisse

“Etant donné l’impossibilité temporaire du paiement à l’heure, le Conseil communal a revu les tarifs à la baisse lors de sa séance du 20 décembre“, précise également la commune. Ainsi, un code visiteur sera facturé 0,6€ par véhicule et par période de 4h30, et octroyé au maximum cent fois par an et par ménage, de même que le code “visiteur-événement” (mêmes conditions).

Le code “club sport”, facturé également 0,6€ par véhicule et par période de 4h30, sera octroyé au maximum 4.000 fois par an et par club.

