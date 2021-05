Pour la Fête de l’Iris, Fanny Ruwet, Dena et Vincent Taloche tournent Bruxelles en dérision

Dans un sketch partagé sur le compte YouTube de Visit.Brussels.

Visit.Brussels, l’office du tourisme régional de la capitale, a partagé ce samedi, à l’occasion de la Fête de l’Iris, le premier épisode de “En Dus Bruxelles“. Dans celui-ci, consacré au Palais de Justice, les humoristes Fanny Ruwet et Dena tournent les rénovations du célèbre bâtiment en dérision.

► Hors Cadre | Une journée avec Fanny Ruwet

“Tu penses que, genre, à Mini-Europe, ils ont un mini-Palais de Justice, avec des mini-échafaudages ?“, s’interrogent notamment les deux humoristes, “Je ne sais pas… En même temps, j’y suis allé qu’une fois, il y a super longtemps… Donc j’ai qu’un mini-souvenir quoi“.

La capsule s’achève également par une intervention de Vincent Taloche, depuis le Palais de Justice justement, volant une partie de l’échafaudage.

Une collaboration bruxelloise

Ces capsules sont coproduites par la Fête de l’Iris, le collectif bruxellois What the Fun et Shoot for the Moon Productions. “Elles seront diffusées à plusieurs dates“, nous indiquent les organisateurs, “En général, elles évoquent les originalités bruxelloises, comme la saga du Palais de Justice“.

Les contenus ont été écrits par Fanny Ruwet et Dena, “en collaboration avec de nombreux artistes de la jeune scène de l’humour belge. Dans chaque épisode, deux personnages discutent au coin du bar. Un dialogue qui présente avec humour et autoridérision les incroyables facettes de Bruxelles et de la vie de ses habitants“.

► Lire aussi | Découvrez les autres capsules sur le site de Visit.Brussels

ArBr – Photo : Capture d’écran