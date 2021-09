Pour élargir les pistes cyclables, la Rue de la Loi ne comptera plus que deux bandes de circulation

De trois bandes, un tronçon Rue de la Loi n’en comptera bientôt plus que deux, au profit de pistes cyclables élargies.

Les premiers travaux débuteront ce lundi (et s’achèveront mercredi), annonce le journal Le Soir, et ceux-ci inclueront la disparition d’une bande de circulation au profit de l’élargissement des pistes cyclables (des deux côtés du trottoir). Ces travaux seront concentrés sur le tronçon entre Arts-Loi et la rue des Colonies.

Pour l’heure, la Rue de la Loi compte, en effet, trois bandes de circulation (deux vers le centre, une vers le Cinquantenaire) : au terme des travaux, l’une des deux bandes vers la Gare Centrale sera supprimée.

“Pas de bouchons supplémentaires“

Interrogée par nos confrères, la porte-parole de l’échevin de la Mobilité et des Travaux à la Ville de Bruxelles, Bart Dhondt (Groen) a confirmé que les trottoirs seront également élargis et qu'”il y aura plus de place entre les voitures et la mobilité douce (…) [concernant la mobilité automobile] une étude a été réalisée au niveau du trafic et la fluidité est assurée. Il n’y aura pas, en parallèle de cela, de bouchons supplémentaires à cet endroit-là“.

Sur Twitter, la ministre bruxelloise de la Mobilité, Elke Van den Brandt (Groen) a indiqué en substance qu’il s’agit d’un “choix clair pour la mobilité active, l’habitabilité, et la sécurité routière. Bruxelles devient toujours plus une ville à taille humaine“.

ArBr – Photo : Belga (archives)