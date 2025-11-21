Poséidon : la piscine fermera six mois pour un vaste chantier de modernisation

Le complexe sportif Poséidon poursuit sa transformation.

Après plusieurs années de chantiers successifs visant à améliorer l’efficacité énergétique du site, une nouvelle phase de travaux débutera dès janvier. Cette fois, c’est la piscine qui sera au cœur des interventions.

L’espace aquatique fermera ainsi ses portes pendant six mois pour permettre une rénovation en profondeur. Le programme prévoit une modernisation complète des installations techniques afin d’optimiser les performances énergétiques, mais aussi d’améliorer le confort d’accueil et de renforcer la sécurité.

Parmi les nouveautés attendues : l’installation d’un système anti-noyade dernière génération.

Si la piscine sera temporairement inaccessible, le reste du complexe sportif restera pleinement opérationnel.

Les cours de sport, les activités de danse et les entraînements des clubs résidents continueront comme prévu.

Quelques légers inconforts ponctuels pourraient survenir, mais la direction assure que tout a été mis en œuvre pour maintenir l’offre sportive au maximum.