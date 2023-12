Pollution du canal de Bruxelles : la chaîne de magasins Colruyt pointée du doigt

Le recensement d’une association la place en tête des marques dont les déchets se retrouvent le plus dans le canal.

L’association Canal It Up – dont l’objectif est de rendre le canal de Bruxelles plus propre – a effectué un recensement des marques de déchets retrouvés dans le canal. Colruyt arrive à la première place. Selon l’association, cela résulterait de la technique de “doubles emballages” utilisée par la chaîne. Lors d’une visite dans l’un de ces magasins, l’équipe de Canal it up a comptabilisé 171 produits différents avec un double emballage en plastique.

“Colruyt rajoute encore un emballage inutile au-dessus de l’emballage“, explique Pieter Elsen, fondateur de Canal It Up. “La seule raison est d’augmenter les chiffres de vente. S’ils enlèvent ce plastique, ils vont vendre moins.”

Des raisons économiques, que Colruyt conteste. La chaîne a refusé de nous accorder une interview et se limite à ce communiqué : “Cela facilite notamment la tâche des employés lors de la mise en place des produits dans le magasin et lors du paiement à la caisse, et c’est également plus efficace pour les clients qui recherchent principalement de gros volumes chez nous.”

Colruyt n’est pas la seule enseigne concernée. Ces double emballages ne sont qu’un aspect d’un problème plus large d’utilisation du plastique. Chaque année, 430 millions de tonnes de plastique sont produites dans le monde. En 2019, leurs émissions de dioxyde de carbone représentaient l’équivalent de 189 centrales à charbon.

En juillet dernier, une liste de 22 mesures pour lutter contre l’utilisation du plastique a été soumise aux politiques en vue des élections en 2024. Avec le souhait d’adopter à terme, comme la France, l’interdiction de tous les emballages plastiques à usage unique d’ici 2040.

■ Reportage de Meryem Laadissi et Thibault Rommens