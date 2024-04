Des radeaux végétalisés installés sur le canal de Bruxelles pour des espèces menacées

Le port de Bruxelles a installé 200 mètres carrés de radeaux végétalisés dans la zone du canal de Bruxelles pour permettre, entre autres, à l’anguille européenne menacée de trouver refuge. Le projet augmente la biodiversité bruxelloise dans la zone du canal, explique le ministre bruxellois de la Transition climatique et de l’Environnement, Alain Maron.

Ces nouvelles surfaces sont en cours d’installation dans trois endroits du domaine portuaire de Bruxelles: 55 mètres carrés sont installés au bassin Béco, deux radeaux de respectivement 75 et 40 mètres carrés au nord du pont De Trooz et deux autres de 33 mètres carrés au terminal à passager du port de Bruxelles.

Ces radeaux sont avantageux pour la faune dans la zone du canal bruxellois: cigognes, colverts, poules d’eau et autres oiseaux nichent autour de ces structures et les poissons ainsi que les invertébrés aquatiques peuvent également se reproduire facilement sous la surface de l’eau. Les radeaux permettent également une végétation plus diversifiée et constituent une source de nourriture pour les insectes.

Au total, les radeaux ont été végétalisés avec 17 espèces de plantes d’origine locale, dont la majorité s’est bien développée, avec un taux de maintien compris entre 59 % et 88 %, précise le port de Bruxelles.

“Je me réjouis de la volonté du Port de Bruxelles de poursuivre l’installation de radeaux végétalisés sur le canal au profit de la faune et de la flore locales”, explique Alain Maron. “Il est en effet urgent de préserver notre patrimoine naturel et d’enrayer le déclin de la biodiversité”, note-t-il. L’installation des radeaux a été réalisée conjointement avec les écoles primaires de l’Allée verte et de Tivoli et a été organisée précisément deux ans après le projet pilote en avril 2022.

Belga