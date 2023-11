Consommation : comment limiter sa production de déchets ménagers

Le Belge produit en moyenne 400 kilos de déchets par an, dont une grande partie est constituée de plastique. Un salon pour les entreprises centré sur cette problématique va ouvrir ses portes, une première. Son organisatrice Sylvie Droulans est l’invitée du 12h30.

Tout commence il y a quelques années quand Sylvie décide avec ses deux enfants et son mari de passer en mode “zéro déchet”. Après quelques mois d’expérimentation elle lance un blog sur le sujet. Viennent ensuite des conférences, des animations, des livres, un one-woman show, des coachings, la création d’une association… jusqu’à l’organisation de ce salon aujourd’hui.

“Je suis convaincue qu’il y a besoin de faire bouger les lignes pour pouvoir proposer aux consommateurs et aux entreprises de changer la manière dont ils voient les choses et d’aller vers une transition. Je me sens vouée de cette mission. Je le prends avec énergie et joie. Je me dis que quand il manque quelque chose, il faut parfois le créer“, explique Sylvie Droulans.

Avec sa famille, Sylvie parvient aujourd’hui à produire seulement un bocal de déchets sur un an. Elle nous explique ses trucs et astuces, mais aussi les changements qui devraient être entamés au sein de la société pour limiter sa production de déchets.

■ Une interview de Sylvie Droulans au micro de Jim Moskovics et Adeline Bauwin