Le prix des légumes a augmenté de 20% en un an

L’inflation alimentaire a continué de baisser fin 2023 et a atteint 8,1% en décembre, contre 9,4% en novembre et même plus de 20% en mars, rapporte jeudi l’organisation de défense des consommateurs Testachats. Les légumes ont le plus augmenté en un an, avec une hausse de 20%.

Pour son étude, Testachats a suivi le prix de plus de 3.000 produits (alimentaires, d’hygiène personnelle et d’entretien) dans sept chaînes de supermarchés. Selon les résultats, les légumes ont le plus augmenté, particulièrement les oignons (+46%), les carottes (+28%), les choux-fleurs (+22%) et les pommes de terre (+21%). La hausse des produits d’alimentation pour animaux atteint 16%, contre 10% pour les produits surgelés, 8% pour les boissons rafraichissantes, les fruits et les produits d’entretien, ou encore 7% pour le poisson. La viande a par contre enregistré l’augmentation la moins forte sur un an (+3%).

Cette baisse de l’inflation alimentaire constitue une bonne nouvelle pour les ménages mais, en prenant du recul, Testachats constate que la hausse des prix atteint près de 29% en deux ans.

L’organisation souligne également que la baisse des matières premières ne se répercute toujours pas suffisamment sur les prix facturés aux consommateurs. Le prix des produits laitiers est par exemple en baisse depuis juin 2022 (-24%) mais 85% des laits demi-écrémés et 94% des jeunes Gouda du panier de Testachats sont entretemps devenus plus chers, respectivement de 12% et 29%, illustre-t-elle. Face à la hausse des prix, Testachats conseille de comparer afin d’éviter les fausses promos et de privilégier les produits de marques distributeurs.

Belga