Plusieurs milliers de personnes manifestent contre les violences basées sur le genre et pointent du doigt l’Arizona

Entre 3.000, selon la police, et 5.000 personnes, selon les organisateurs, ont pris part dimanche après-midi à Bruxelles à une manifestation contre les violences basées sur le genre, malgré une météo peu propice à la sortie.

La manifestation, organisée à l’initiative de la plateforme Mirabal qui réunit une centaine d’organisations, a débuté à 14H place Jacob, près du palais de Justice de Bruxelles. Les manifestants ont ensuite traversé les Marolles pour rejoindre la place de l’Albertine.

Plusieurs partis étaient représentés, tout comme les syndicats FGTB et CSC ainsi que de nombreuses organisations telle que Stop Féminicide.

Si la lutte contre les violences sexistes n’a jamais perdu sa raison d’être, elle est d’autant plus nécessaire maintenant que le pays est dirigé par “le gouvernement De Wever, qui, avec ses nombreuses mesures d’austérité, touche surtout les femmes“, a affirmé Alie Dirckx, de la plateforme Mirabal. Les réformes du marché de l’emploi et du chômage vont affaiblir les droits des femmes et en pousser vers la précarité: “ce sont des formes de violences institutionnelle et économique contre les femmes et les minorités de genres“, affirme-t-elle.

Belga – Photo : BX1

■ Reportage de Charlotte Verbruggen, Charles Carpreau et Quentin Carbonnelle