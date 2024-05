Plusieurs magasins Cassis ferment définitivement : deux sont concernés à Bruxelles

En réorganisation judiciaire, deux magasins Cassis ferment définitivement. À travers le pays, neuf enseignes sont concernées.

Après une annonce de procédure de réorganisation judiciaire lancée en janvier pour le groupe de vente de vêtements Cassis-Paprika, le conseil d’entreprise extraordinaire tenu ce vendredi a décidé de fermer définitivement neuf des onze magasins Cassis en Belgique (deux magasins, à Rocourt et Mons, sont repris).

Ainsi, à Bruxelles, les magasins d’Anspach et du Basilix ne rouvriront plus leur volet. Dans le reste du pays, sont concernés les magasins de Tournai, La Louvière, Wavre, Kuurne, Saint-Nicolas, Wijnegem et Belle-Ile (Liège). “Le personnel est informé à l’instant qu’il ne devra plus venir rester jusqu’à la date de la faillite, date qui devrait intervenir en principe le 27 mai, ce n’est plus qu’une question de formalité“, indique la CGSLB dans un communiqué, “67 pertes d’emploi, dont la majorité touche des femmes, sont à déplorer“.

“Le plan de relance introduit sous la PR a pu être avalisé et épargner ainsi les magasins Paprika et les magasins de la marque mixte, Cassis-Paprika Retail (…) La CGSLB comprend la colère du personnel impacté, qui ne comprend pas pourquoi on n’a pas pu sauver l’ensemble des emplois d’autant plus que la marque Cassis continuera à être livrée au sein des magasins mixtes“, poursuit le syndicat.

ArBr – Photo : Google