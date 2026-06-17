Plus de 690.000 euros saisis après un contrôle routier à Berchem-Sainte-Agathe

Un contrôle routier pour une simple infraction a débouché sur une importante saisie d’argent liquide.

Le dimanche 7 juin 2026, vers 17h, un véhicule a été contrôlé sur la Chaussée de Gand (Berchem-Saint-Agathe) par la zone de police Bruxelles-Ouest après que le conducteur a effectué un demi-tour sans utiliser les clignotants.

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Lors du contrôle, les policiers ont constaté que le conducteur, connu des services de police, semblait nerveux. Lors de la fouille du véhicule, un compartiment dissimulé intégré ainsi que plusieurs téléphones portables ont été découverts dans le coffre. Le véhicule et les téléphones ont été saisis. Le conducteur a ensuite été arrêté et mené au commissariat de police.

Une perquisition a ensuite été effectuée au domicile du suspect, âgé de 44 ans. À cette occasion, une somme de plus de 690 000 euros ainsi que d’autres téléphones portables ont été trouvés. Dans le cadre de cette même enquête, la partenaire du suspect, une femme de 45 ans, a également été interpellée.

Le parquet de Bruxelles a saisi un juge d’instruction. Les deux suspects ont été présentés devant celui-ci. Ils ont été inculpés du chef de blanchiment d’argent et membre d’une organisation criminelle. En ce qui concerne l’homme de 44 ans, l’inculpation porte en outre sur la possession d’un véhicule équipé d’un compartiment dissimulé. Les deux suspects ont été placés sous mandat d’arrêt.

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L’enquête se poursuit sous la direction du juge d’instruction.