Plus de 540 000 vélos vendus l’année dernière, soit une baisse de plus de 4% par rapport à 2023

Plusieurs raisons peuvent expliquer ce recul des ventes, à commencer par un contexte économique peu encourageant.

Quelque 540.356 vélos ont été vendus en 2024, soit une baisse de 4,73% par rapport à l’année précédente, a révélé vendredi la fédération sectorielle Traxio Velo, lors d’une conférence de presse en marge de la 7e édition du salon Bike Brussels à Tour et Taxis.

“Les tensions géopolitiques, les marchés boursiers volatiles, ‘l’industrie manufacturière’ européenne sous pression: rien de tout cela n’est stimulant pour l’achat de biens d’investissement comme le vélo”, regrette la fédération. À cela, il faut ajouter les dernières séquelles du Covid (des excédents de stocks débouchant sur des problèmes de cashflow, notamment) ou encore l’effet d’une météo particulièrement pluvieuse en 2024, assure Traxio Velo.

► Lire aussi | Quelque 110 exposants à la 7e édition de Bike Brussels, de vendredi à dimanche

Concernant 2025, la fédération semble toutefois optimiste. “On pense que cette année est bien partie”, a confié le porte-parole de Traxio, Filip Rylant. “Déjà, parce que les séquelles liées au Covid sont majoritairement résolues. Mais également […] parce que de plus en plus de personnes ont accès aux ‘plans cafétaria’, ce qui favorise vraiment les ventes de speed pedelec et de vélos électriques”, a continué le porte-parole. La montée en puissance des vélos électriques, qui représentent la majorité des ventes du marché (51%), a par ailleurs été soulignée par Traxio Velo. “En 2023, pour la première fois en Belgique, on a vendu plus de vélos électriques que de vélos mécaniques, et cette tendance s’est poursuivie en 2024”.

Cela, bien que ce type de vélo a suivi la tendance générale de l’année dernière, enregistrant ainsi une baisse des ventes de 4,6% par rapport à 2023. “Le vélo de gravel, le vélo pliant et le longtail électrique ont quant à eux enregistré les meilleurs chiffres de croissance, avec respectivement +8%, +5% et +4%”, a conclu Traxio Velo.

Belga