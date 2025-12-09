Plus de 4,56 millions de Belges ont constitué une pension complémentaire

Au total, 4,562 millions de Belges avaient constitué une pension complémentaire au 1er janvier 2025. Soit environ 78% de la population active et une augmentation de 2% par rapport à 2024, selon les chiffres de l’Autorité des services financiers (FSMA) publiée mardi.

Au total, 86% des personnes bénéficiant d’une pension complémentaire constituent des droits de pension en tant que salariés, 7% en tant qu’indépendants et 7% comme salariés et indépendants.

Environ 86% des salariés actifs dans le secteur privé sont affiliés actifs à une pension complémentaire pour salariés. Dans le secteur public, ce chiffre atteint 60%. Environ 57% des indépendants actifs à titre principal ou complémentaire sont affiliés actifs à une pension complémentaire pour indépendants.

Les droits de pension constitués représentent un montant total d’environ 113 milliards d’euros, soit 4% de plus qu’en 2024.

A la mise à la retraite, les disparités sont énormes. Le capital moyen versé est ainsi de 92.101 euros pour les hommes, tandis que pour les femmes, celle-ci s’élève à 40.313 euros. La pension complémentaire des affiliés bénéficiant des 10% les plus basses s’élève en moyenne à 143 euros, tandis que les 10% les plus élevées perçoivent en moyenne 488.756 euros.

Il existe également de grandes différences entre les statuts professionnels en termes de capital de pension moyen versé. Un dirigeant d’entreprise dispose en moyenne de 187.734 euros, tandis qu’un affilié à un plan sectoriel pour salariés dispose en moyenne de 4.509 euros.

