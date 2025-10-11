Plus de 1 200 visiteurs attendus au Jobday de la Police intégrée

La précédente édition en mai dernier avait attiré 2000 visiteurs.

La police organise son traditionnel Jobday dans la caserne Géruzet samedi à Bruxelles. Un peu plus de 1.200 visiteurs sont attendus tout au long de la journée, entre 10h et 16h, pour se renseigner sur les divers métiers et offres de la police.

■ Interview de Jérémy Debergh, responsable du recrutement à la Police Fédérale au micro de Romain Vandenheuvel

Cet événement vise à répondre aux besoins de l’organisation en matière de personnel: la Police intégrée recrute chaque année quelque 2 500 nouveaux collaborateurs, des inspecteurs et agents de sécurisation au personnel civil, en passant par des profils spécialisés dans les TIC et la finance. “Le but de cette journée est de faire découvrir aux visiteurs les différentes facettes du métier d’inspecteur de police, d’agent de sécurisation et de toutes les fonctions que l’on peut trouver dans la police intégrée”, a déclaré Jérémy Debergh, responsable du recrutement à la Police Fédérale. Pour la première fois, les visiteurs ont la possibilité de passer directement les deux premières épreuves de sélection, l’épreuve cognitive et l’épreuve sportive, lors du Jobday. Un parcours sportif a été installé dans un hall de la caserne pour l’occasion. “Le but est d’inciter les gens qui ont parfois un frein, qui n’osent pas. Ils peuvent se dire, +je suis sur place, je peux le faire, j’y vais+”, a affirmé le responsable. Toutes les divisions différentes étaient représentées par des stands informatifs, des zones de police bruxelloises à la division navigation de la police fédérale. “C’est très important de pouvoir montrer que la police est bien plus qu’un policier en uniforme dans la rue qui met des contraventions. Un policier est aussi quelqu’un qui va travailler au niveau des aéroports, des différents ports, ou encore dans les tribunaux, dans les palais de justice. Ce sont souvent des métiers qui sont méconnus du grand public.“

Au-delà de la réserve de recrutement, Jérémy Debergh avançait que le Jobday était aussi “une grosse demande du public”. “Il est parfois compliqué de pousser la porte. C’est important de pouvoir mettre tous ces métiers en avant.”

Des séances d’information ciblées présenteront des fonctions spécifiques telles que celles d’expert de laboratoire, d’enquêteur financier, d’enquêteur au sein d’une cybercrime unit ou d’agent de sécurisation.

Belga