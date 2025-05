Plus d’1,4 million d’euros saisis lors d’une opération anti-blanchiment à Bruxelles

L’opération, menée le 23 avril dernier, a également abouti à l’arrestation de dix personnes et à la saisie de six véhicules, a annoncé vendredi le parquet de Bruxelles.

L’opération a mobilisé 160 policiers qui ont effectué un total de 36 perquisitions, ciblant 18 domiciles de suspects et 18 sièges d’entreprises. Dix personnes ont été privées de liberté et six véhicules ont été saisis. Environ 130.000 euros en espèces ont été découverts et des comptes bancaires totalisant au moins 755.000 euros ont été bloqués.

Les dix personnes interpellées ont toutes été inculpées du chef de participation à une organisation criminelle et de blanchiment, ainsi que, pour certaines d’entre elles, de faux et usage de faux en écritures. Le juge d’instruction en a placé quatre sous mandat d’arrêt, parmi lesquelles figure un comptable. Les six autres inculpés ont été libérés, 5 sous conditions et un autre simplement. La chambre du conseil a décidé de maintenir en détention préventive deux des personnes placées sous mandat d’arrêt, dont le comptable, et de libérer les deux autres sous conditions. Le dirigeant présumé de l’organisation criminelle s’est réfugié à Dubaï et est activement recherché, ajoute le ministère public. Depuis le début de l’enquête, fin 2023, pas moins de 130.000 euros en liquide et 1.287.000 millions d’euros sur des comptes bancaires ont été saisis. L’enquête est par ailleurs toujours en cours.

L’investigation, dirigée par un juge d’instruction, a débuté à la suite d’un signalement de la Cellule de traitement des informations financières (CTIF) révélant “des indices sérieux de blanchiment” et l’existence présumée d’une organisation criminelle. Selon le parquet, les suspects auraient utilisé une technique de “compensation” permettant à des criminels disposant d’argent liquide issu notamment du trafic de stupéfiants de coopérer avec des entreprises recherchant des espèces pour payer des travailleurs non déclarés.

En guise de compensation, ces dirigeants, sous couvert de fausses factures, auraient effectué des virements bancaires pour des montants équivalents sur des comptes en Belgique ou à l’étranger au profit des criminels. L’organisation criminelle présumée aurait généré un capital illégal de 54 millions d’euros depuis 2020, transféré via des sociétés écrans dirigées par des hommes de paille, indique le parquet.

