Play4Peace : une vente aux enchères pour les jeunes défavorisés

Cela fait 10 ans que l’asbl Play for peace s’engage auprès des jeunes moins favorisés à Bruxelles. Pour marquer cet anniversaire, une grande soirée de gala se tient au Mérode, avec une grande vente aux enchères d’objets comme une raquette et une casquette dédicacées par le légendaire joueur de tennis Roger Federer, offrant ainsi une pièce de collection précieuse pour les amateurs de sport. Une chaussure dédicacée par l’athlète recordman Usain Bolt, symbole de vitesse et de succès. Quatre places pour un spectacle à l’Opéra Garnier de Paris, suivi d’un dîner prestigieux offert par Rothschild & Co, offrant une expérience culturelle et gastronomique inoubliable. Ou encore deux tickets en classe A pour la finale du football masculin et deux pour la finale de hockey masculin aux Jeux Olympiques, offrant une opportunité unique d’assister à des événements sportifs de classe mondiale.

Ayman Ramdani, fondateur de Play4Peace, est au micro de Meryem Laadissi