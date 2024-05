Planter plus de 10 millions d’arbres au Congo, le projet ambitieux d’un Bruxellois

Alors que les forêts du Congo sont un véritable poumon, qui absorbe plus de carbone que n’importe quelle autre forêt du monde, elles sont aujourd’hui menacées par la déforestation, avec une perte de 500 000 hectares par an. Un bruxellois a lancé un projet Fanyatu, avec un objectif dingue : planter 10 millions d’arbres en République Démocratique du Congo. Xavier Rouget était l’invité du 12h30.

En lançant ce projet, l’objectif de Xavier Rouget était avant tout d’arrêter la déforestation. Pour cela, il fallait offrir les connaissances aux communautés locales, afin de créer un lien d’interdépendance entre l’environnement et leur bien-être. “La conséquence, c’est donc ensuite de planter des arbres, et de sauver ceux qui existent”, explique-t-il.

C’est à travers ses nombreux voyages, qu’il a découvert le monde, et par la même occasion, a été touché par un constat : le monde est en train de mourir. “Je me suis demandé, comment faire partie de la solution? Et je me suis lancé dans cette aventure folle il y a 6 ans.”

Si l’Amazonie a longtemps été le plus important poumon vert du monde, en raison de sa destruction massive, elle émet aujourd’hui plus de carbone qu’elle n’en capte. C’est donc les forêts du Congo qui sont en première position, d’où l’intérêt d’agir sur celles-ci. “C’est un enjeu stratégique mondial”.

Lorsqu’il a lancé le projet, l’objectif était de planter 10 millions d’arbres, et aujourd’hui, ce sont déjà plus de 4 millions qui ont été plantés. “On a dépassé nos espérances pour l’année 2023. On est devenus plus ambitieux, on veut en planter des milliards”.

Pour suivre cette aventure, et mettre en avant ce projet ambitieux, un film y a été consacré, où tout a été tourné sur place. Celui-ci sera projeté demain soir à l’espace Senghor à Etterbeek.

■ Interview de Xavier Rouget, auteur du projet Fanyatu au micro d’Arnaud Bruckner et Adeline Bauwin