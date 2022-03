Place Sainctelette : Bruxelles Mobilité demande un permis d’urbanisme

Réserver 10.000 m³ supplémentaire pour les piétons et les cyclistes, c’est le projet de l’administration bruxelloise des infrastructures et des déplacements qui dépose une demande de permis d’urbanisme nécessaire pour entamer les travaux. Le plan de Bruxelles Mobilité a comme ambition de rendre attractif à l’espace avec des promenades vertes.

Point noir de circulation et accidentogène, la zone Sainctelette sur la Petite Ceinture est entachée d’une mauvaise réputation que le gouvernement bruxellois aimerait bien revaloriser. Dévoilé en avril 2019, le projet de réaménagement des places Sainctelette et de l’Yser poursuit son calendrier. Bruxelles Mobilité dépose ce 1er mars une demande de permis d’urbanisme pour des travaux qui devraient commencer dans tout pile un an.

Non loin du centre-ville, près du musée Kanal et du parc Maxilimien, la zone est considérée comme un lieu de vie par les autorités bruxelloises. L’élément central de la nouvelle place Sainctelette sera la place-pont qui dessinerait une connexion agréable entre l’est et l’ouest de la ville pour défaire la réputation de frontière du canal. “Le projet de ‘place-pont’ répond à notre demande de faire de cette place une vitrine pour Bruxelles, un véritable parvis pour le futur musée Kanal, un lieu de vie pour les Bruxellois qui est pensé pour le confort et la sécurité des piétons et des cyclistes” témoigne Pascal Smet (one.brussels), secrétaire d’État en charge de l’Urbanisme, cité dans un communiqué.

Sécurité des usagers faibles

Une nouvelle configuration du nœud de circulation où se côtoient voitures, bus, tram, métro, vélos, piétons et bateaux se trouve dans le cœur du projet. Si rien ne change pour la voie maritime et souterraine, l’espace attribué aux autres moyens va évoluer avec comme objectif de fluidifier le trafic. Les transports publics devraient se voir munis de sites réservés unidirectionnels le long sur cet espace de la Petite Ceinture. Notons que les bus et les trams bénéficient déjà d’un couloir réservé sur le square Sainctelette et le boulevard Léopold II.

La sécurité est également un fer de lance du projet à côté de la décongestion du trafic. Dans les plans, figure des trottoirs plus larges, à côté de pistes cyclables à double sens, séparées du trafic dans la mesure du possible. La dangerosité du site pour les deux roues a déjà été pointée du doigt. Presque 24.000 m³ serait dégagé pour les piétons et les cyclistes, contre 13.600 m³ actuellement. “La circulation automobile sera mieux canalisée, le carrefour plus simple, la connexion avec la piste cyclable du canal assurée et un grand espace sera libéré pour servir de lieu de rencontre et de trait d’union entre les quartiers” assure Elke Van den Brandt (Groen), ministre bruxelloise de la Mobilité et des Travaux publics.

Des promenades vertes

Deux grandes promenades devraient jouer le rôle de trait d’union entre les quartiers. Une au sud, dans la continuité des promenades plantées historiques du centre-ville. Une au nord, qui relie le parc Maximilien, le Musée Kanal, le Kaai Theater et le Parc Beco. Les deux chemins visent à améliorer la qualité de vie des Bruxellois en proposant des espaces de repos et en créant des îlots de fraicheurs.

SDC – Photo : Bruxelles Mobilité