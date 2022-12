Place Lux, Schuman, Cinquantenaire : Bruxelles veut rendre le Quartier européen plus attractif

Le gouvernement bruxellois a donné vendredi son feu vert à une stratégie visant à renforcer l’attractivité de Bruxelles en tant que ville-hôte internationale et capitale de l’Europe.

Cette approche élaborée par le ministre-président bruxellois Rudi Vervoort (PS) et le secrétaire d’Etat à l’Urbanisme, Pascal Smet (PS) englobe de nombreux projets concrets visant à améliorer les services aux et l’accueil des Bruxellois internationaux et à renforcer l’attractivité du Quartier européen grâce à des interventions dans l’espace public et à une vision cohérente des futurs (ré)aménagements.

Ainsi, dans le cadre de la métamorphose en cours du Quartier européen, la place Schuman évoluera d’un banal rond-point à une place urbaine où les gens pourront se rencontrer. En complément à la nouvelle place Schuman, la place du Luxembourg, « Place Lux » pour de nombreux Bruxellois internationaux, deviendra, après une métamorphose complète, le cœur battant du quartier, selon le communiqué diffusé à l’issue de la réunion du gouvernement bruxellois.

Vervoort et Smet ont reçu vendredi le feu vert pour leur proposition de réaménager temporairement la place à partir de 2023 et ensuite de lancer le processus de son réaménagement définitif. L’approche stratégique approuvée établit également le lien avec la rénovation du parc du Cinquantenaire. Les autorités fédérales souhaitent rénover le parc monumental d’ici 2030, date du bicentenaire de la Belgique. On réalisera également une étude de conception relative à une passerelle pour piétons et cyclistes au-dessus de la voie ferrée entre le Parlement européen et la place Schuman.

Rédaction avec Belga