La toute première fresque murale BD du quartier Européen a été inaugurée

Un nouveau mur de BD vient d’être peint, rue Franklin au numéro 99. Il s’agit d’une grande première dans le quartier européen.

La fresque murale “Le Grand Vide” mesure 35 mètres carrés et elle a été réalisée par la dessinatrice française de bande dessinée, Léa Murawiec, d’après nos confrères de Bruzz. Cette oeuvre d’art a été inaugurée jeudi 6 juin.

Il s’agit du 72e mur BD, du parcours BD de la Ville de Bruxelles. Le tableau a été créé grâce à un processus participatif, dans lequel le quartier a été impliqué.

“La Ville de Bruxelles m’a commandé une fresque dans l’univers de ma Bande dessinée Le Grand Vide pour le Quartier Européen à Bruxelles. Je me suis amusée à jouer avec l’angle du mur pour donner une sensation de profondeur et de vertige aux immeubles que mon héroïne escalade, et qui rappelle certaines parties du quartier. J’ai d’abord travaillé à l’encre de chine, au pinceau et à la plume pour réaliser le dessin original, puis j’ai modifié les couleurs sur ordinateur pour les rapprocher de mon univers. Il s’agit d’une scène d’entraide et de bonne entente entre voisin.e.s, thèmes qui tiennent à cœur aux habitant.e.s du quartier”, explique l’artiste.

Pour le conseiller à la Participation citoyenne, Arnaud Pinxteren (Ecolo) : “Avec cette fresque, nous franchissons une nouvelle étape importante dans la féminisation de l’espace public et dans la décentralisation du parcours BD. L’installation de fresques BD dans différents quartiers, comme le quartier européen, enrichit l’ensemble du territoire de la Ville de Bruxelles et témoigne de notre engagement à diffuser l’art dans la ville. De plus, ce projet est le fruit d’un processus participatif, dans le cadre duquel les riveraines.”