Philippe Close sur le projet de centre de congrès au Heysel : “On attend plus de 30.000 emplois comme retour économique”

Philippe Close (PS), le bourgmestre de la Ville de Bruxelles, était l’invité de 7h50 dans Bonjour Bruxelles. Il était l’invité de Vanessa Lhuillier.

On l’a appris il y a quelques jours : la Ville de Bruxelles a décidé d’ouvrir au privé le financement du projet de centre de congrès au Heysel. Et ce, en plus des 150 millions d’euros déloqués par la Région bruxelloise. Un projet d’ampleur puisqu’à terme, 20.000 congressistes devraient pouvoir être accueillis simultanément.

> Un accord de principe à la Région pour financer un centre de congrès au Heysel

“Ce qu’on attend comme retour économique, c’est plus de 30.000 emplois qui vont être créés dans l’industrie du meeting, du congrès. Cela va aussi permettre de rénover ces bâtiments historiques qui sont là depuis 1935 et qui font partie du patrimoine belge. Vous le savez, d’ici 4 ans, on fêtera les 200 ans de la Belgique. Je trouve que c’esT un beau signal : à la fois de modernité mais en même temps de souvenir. Oui, c’est à Bruxelles que beaucoup de choses se décident et se discutent“, explique Philippe Close.

“On va évidement lever une série de choses dans les emprunts bancaires. Brussels Expo, après le Covid, a réussI à renouer avec un bénéfice de 10 millions d’euros par an, qu’on va pouvoir injecter dans les infrastructures comme on le fait. La Ville de Bruxelles va aussi intervenir et puis, peut-être, des partenaires privés. Cela doit encore être monté avec la Région puisque ce que l’on fait c’est un vrai partenariat Ville-Région pour réussir ce projet“, poursuit-il.

Rédaction