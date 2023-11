PFAS : selon Alain Maron, la norme européenne n’a jamais été dépassée dans l’eau du robinet à Bruxelles

Le ministre bruxellois de l’Environnement Alain Maron (Ecolo) a été interrogé ce mercredi matin par dix députés de tous bords en commission de l’Environnement du Parlement bruxellois.

La future norme européenne à ne pas dépasser en matière de présence de PFAS dans l’eau de distribution n’a jamais été dépassée à Bruxelles, a affirmé mercredi le ministre bruxellois de l’Environnement Alain Maron (Ecolo).

> Pollution aux PFAS : Alain Maron et Ecolo dans le viseur de l’opposition

Le ministre a été interrogé par dix députés de tous bords en commission de l’Environnement du Parlement bruxellois. Ils se posaient des questions après les révélations de la RTBF concernant la pollution aux PFAS en Hainaut et l’envoi d’un courrier de la ministre flamande de l’Environnement Zual Demir à ses homologues wallonnes et bruxellois les informant d’une non conformité aux normes de l’eau potable distribuée par Vivaqua à Hal.

> Pollution de l’eau aux PFAS : la ministre flamande de l’Environnement avait alerté Alain Maron

“En tant que ministre de l’eau, je suis compétent pour les normes et le contrôle de la qualité des eaux captées et distribuées à Bruxelles, où la future norme européenne de 100 ng/litre n’a jamais été dépassée“, a souligné Alain Maron. Le ministre a ajouté que comme cela avait déjà été précisé au Parlement à la suite du scandale de la pollution des sols aux PFAS par la multinationale 3M à Zwijndrecht, près d’Anvers, en 2021, Vivaqua effectue, à la demande de Bruxelles Environnement, “des contrôles des PFAS au robinet, dans les habitations et ces contrôles ont toujours été négatifs par rapport à la future norme européenne“.

> Jonathan de Patoul sur les polluants PFAS: “Il reste une inquiétude à Bruxelles”

Informations en libre accès

A Bruxelles, les habitants ont accès, sur le site de Vivaqua, à toute l’information sur les résultats des tests effectués mensuellement au niveau de chaque réservoir d’eau qui alimente les robinets d’eau domestiques de la capitale, a encore dit Alain Maron.

Par ailleurs, même si cela ne concerne pas l’eau potable en raison de l’absence de dépassement de la future norme, mais les sols et les eaux souterraines, la Région informe toujours les bourgmestres concernés lorsqu’une pollution aux PFAS est détectée, a-t-il précisé.

avec Belga