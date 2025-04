Pédocriminalité dans une crèche de l’ULB : l’un des suspects est maintenu en détention

La chambre du conseil de Bruxelles a décidé mercredi de prolonger d’un mois la détention préventive de l’ex-compagnon d’une puéricultrice dans une affaire de pédocriminalité au sein d’une crèche de l’Université libre de Bruxelles (ULB) à Ixelles, a indiqué jeudi le parquet.

Les deux ex-conjoints ont été placés sous mandat d’arrêt en janvier dernier. La puéricultrice doit également passer prochainement devant la chambre du conseil. Dans le courant de l’année 2024, le parquet de Bruxelles a été informé de l’existence de messages échangés sur un réseau social, qui mentionnaient des faits de mœurs s’étant déroulés dans une crèche. L’affaire a été prise très au sérieux et une enquête a démarré immédiatement.

À la fin de l’année 2024, il a été possible d’identifier la crèche concernée, attachée à l’ULB et se situant sur le campus du Solbosch à Ixelles, et deux suspects : une puéricultrice âgée de 24 ans et son ex-compagnon âgé de 40 ans. Une instruction judiciaire a ensuite été ouverte le 17 janvier 2025 pour des faits de pédocriminalité. Des perquisitions ont été menées et les suspects ont été placés sous mandat d’arrêt.

Selon les premiers éléments de l’enquête, entre octobre 2020 et octobre 2022, le quadragénaire se serait introduit dans la crèche où travaillait celle qui était alors sa compagne. Ils auraient ensemble attenté à l’intégrité sexuelle de cinq enfants âgés de 18 à 36 mois.

