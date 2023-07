Passionné de photos d’aviation ? Brussels Airport lance un concours en vue du Spotters Day

La tendance est réelle, et séduit de nombreux passionnés de photographie et d’aviation : le spotting consiste à se placer à proximité des pistes des aéroports pour photographier les appareils qui décollent ou atterrissent. Et ainsi repérer les différentes compagnies, destinations, modèles d’avions, etc. A l’occasion d’un Spotters Day prévu le 1er août prochain, Brussels Airport lance un concours.

Ainsi, “vingt spotters auront l’opportunité de photographier les avions depuis un point de vue sur le tarmac-même“, indique l’aéroport. Le concours, qui consiste en une série de questions, est en ligne sur le site web de l’aéroport, et sera actif jusqu’à 14 juillet, à minuit.

