Trottoirs partagés, cyclistes, véhicules: difficile pour les piétons de se déplacer en toute sécurité à Bruxelles

Il n’est pas toujours évident pour les piétons de se déplacer en toute sécurité partout à Bruxelles…

Place Royale par exemple, les piétons doivent traverser la place au milieu des voitures. Rue de La Loi, les marquages au sol sont plus clairs, mais piétons et cyclistes doivent se partager le même trottoir. Un espace plutôt étroit pour certains.

Selon l’ASBL Walk Brussels, il faudrait améliorer les espaces en fonction des modes de déplacement: “Nous prônons la séparation des espaces par mode de déplacement. Il ne faut pas se leurrer: un piéton n’a pas la même vitesse de croisière qu’un vélo ou une trottinette par exemple. Ce qui est important, c’est de pouvoir offrir de la place aux piétons et retrouver le plaisir de marcher“, explique Emilie Herssens, de l’ASBL.

Du côté de Bruxelles Mobilité, on explique que c’est la taille de la voirie qui va délimiter les espaces. “Le code de la route propose différentes possibilités d’aménagement. Il y a des trottoirs cyclo-piétons, des aménagements plus ou moins mixtes… En général, on fait vraiment en fonction de la place dont on dispose et la nature de la voirie”, explique la porte-parole Camille Thiry.

Environ 37% des Bruxellois effectuent leurs trajets à pied. Le Plan Good Move prévoit d’atteindre les 50% pour 2030.

> Reportage de Yassine Mossati, Frédéric De Henau et Stéphanie Mira