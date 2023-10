Ouverture d’une clinique spécialisée de l’endométriose à Delta : 1 femme sur 10 concernée par cette pathologie

Alors qu’on estime qu’1 femme sur 10 souffre d’endométriose, ce sujet, longtemps tabou commence à se médiatiser. La gynécologue Valérie Buyck a ouvert une clinique spécialisée sur ce sujet à Auderghem, sur le complexe hospitalier Delta. Elle était l’invitée du 12h30.

L’endométriose est une pathologie complexe, qui touche principalement les femmes en âge de procréer, soit entre la puberté et la ménopause. Celle-ci se caractérise surtout par des douleurs, exacerbées lors des règles, mais peut conduire à l’infertilité. S’il n’existe pas encore de registre, on estime qu’une femme sur dix souffre de cette maladie. “On va établir un registre dans notre clinique, et on espère avoir des chiffres plus précis”, explique Valérie Buyck.

La première étape, est de poser un diagnostic, car les règles douloureuses ne sont pas synonymes d’endométriose à chaque fois. “Une fois le diagnostic posé, il faudra estimer le degré d’atteinte, et voir ensuite pour les traitements”, rajoute la gynécologue. Ceux-ci peuvent être médicaux, chirurgicaux ou plus holistiques.

La nouvelle clinique de l’endométriose à Delta, va permettre la prise en charge multidisciplinaire et individuelle, avec notamment un trajet de soins composés de différents rendez-vous. L’objectif est d’accélérer toutes les étapes, au sein d’une même entité.

■ Interview de Valérie Buyck, coordinatrice de la clinique de l’endométriose à Delta au micro de Murielle Berck et Camille Tang Quynh.