La construction de la nouvelles caserne des pompiers du site Delta a démarré

Beliris a démarré les travaux de cette nouvelle caserne qui devrait être terminée en 2025.

Les pompiers de Bruxelles vont bientôt bénéficier d’une caserne flambant neuve sur le site Delta, à Ixelles. Beliris, l’organe fédéral en charge des investissements pour Bruxelles, a lancé les travaux de construction de cette nouvelle caserne, non loin de l’actuelle, entre le boulevard du Triomphe et l’avenue Roger Lallemand.

L’ancien bâtiment, construit dans les années ’70, ne répond plus aux exigences concernant la sécurité, l’environnement et l’habitabilité. Sa rénovation a été envisagée, mais la construction d’une nouvelle caserne est finalement nécessaire, selon Beliris.

Le nouvel outil du SIAMU sera trois fois plus grand et sera constitué de cinq étages. Le bâtiment pourra accueillir des équipes plus importantes et bénéficiera d’un garage pour cinq camions de pompiers et quatre ambulances. Les espaces de vie communs seront également plus grands et un système innovant de décontamination des tenues et du personnel après un incendie sera mis en place, en plus d’un nouveau système de ventilation. Des espaces séparés pour les femmes sont également prévus, tout comme des salles de sport équipes et une tour d’exercice pour permettre aux pompiers de s’entraîner. La façade sera de couleur verte pour être en accord avec les bâtiments universitaires situés dans le quartier. Des panneaux solaires ainsi qu’une pompe à chaleur seront installés, tout comme une toiture végétalisée.

Les travaux de construction, réalisés par l’entrepreneur Artes TWT, devraient durer près de deux ans pour un montant de 10,69 millions d’euros.

Gr.I. – Photos : Beliris