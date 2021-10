Ouverture de la toute première coopérative d’artistes à Bruxelles

La première société coopérative pour artistes, Copper & Light, a ouvert ses portes à Bruxelles vendredi.

En mettant directement en relation les artistes, les collectionneurs et les amateurs d’art en tant qu’actionnaires égaux d’une coopérative, Copper & Light vise à créer un espace de développement plus pertinent pour les artistes.

Selon le président Patrick Aertsen, Copper & Light est une première dans le monde de l’art international. “C’est la toute première fois qu’une coopérative est mise en place au niveau des arts visuels comme modèle de travail pour le développement d’artistes débutants”, explique Patrick Aertsen. “En mettant directement en relation les artistes et les amateurs d’art au sein d’une coopérative, Copper & Light vise à créer un espace de développement plus pertinent pour les artistes.”

Selon lui, les jeunes créateurs et artistes ont de plus en plus de difficultés. “Les subventions limitées et en voie d’effritement ainsi que la pandémie mondiale frappent le secteur en plein cœur. La position des jeunes artistes est soumise à une pression croissante, tant sur le plan social que sur le plan artistique.”

En se positionnant dans la zone grise entre mondes semi-professionnel et professionnel, l’initiative comble un vide dans le paysage artistique actuel. Cette ambition se concrétisera sous la forme d’une société coopérative qui offre un soutien à l’artiste et aspire à un échange sain entre les artistes, les organisations, les amateurs d’art et les acheteurs d’art.

Belga – Photo : Copperlight.be