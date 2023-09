Le magazine Imagine devient une coopérative : “Ça correspond bien à nos valeurs”

Alors que la tendance est à consommer différemment, local, en tenant compte des enjeux climatiques, les entreprises n’en font exception. Après 30 ans d’existence comme tel, le magazine Imagine, lance sa coopérative. Hugues Dorzée, rédacteur en chef d’Imagine, était l’invité du 12h30.

Une coopérative est une association autonome de personnes volontairement réunies pour satisfaire leurs aspirations et besoins économiques, sociaux et culturels communs. Dans le cas du magazine Imagine, chaque coopérateur devient un actionnaire et prend part dans la société, à finalité sociale. “Il y a derrière une vision commune, qui est au service du projet”, explique Hugues Dorzée. Ici, les enjeux sont le renforcement de l’emploi ou encore l’aide à la digitalisation du média. De plus, chaque nouvel associé a un droit de regard et de vote, puisque le magazine applique ce principe : 1 personne = 1 voix.

“L’objectif est de créer une communauté autour des valeurs d’Imagine, et de fédérer autour”, raconte le rédacteur en chef. “On est dans un contexte où la presse indépendante doit se réinventer et les formats doivent évoluer. Après un processus de réflexion pendant deux ans, l’idée a abouti que le modèle coopératif à finalité sociale correspond à nos valeurs”, explique Hugues Dorzée.

De son côté, la rédaction reste indépendante et le conseil d’administration sera pluraliste.

■ Interview d’Hugues Dorzée au micro de Jim Moskovics et Adeline Bauwin