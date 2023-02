Le Core Festival dévoile six nouveaux noms pour son édition 2023

L’affiche de la deuxième édition du CORE Festival, qui se déroulera les 27 et 28 mai prochain au parc Osseghem à Bruxelles s’agrandit.

Eliza Rose sera au côté de PinkPantheress, Yussef Daves, Channel Tres, Joy Orbison et Olivia Dean pour faire danser le public bruxellois lors du festival. En effet, la DJ productrice et chanteuse londonienne à qui on doit le tube B.O.T.A sera présente le samedi, ainsi que le batteur de jazz londonien Yussef Dayes.

Pour le deuxième jour du festival, c’est Channel Tres qui proposera un mélange de techno de Detroit et de rap de la côte ouest. Si la programmation n’est pas encore définitive, on retrouve déjà les noms de : Alt-J, Angèle, KOKOROKO, Romy ou encore The Blessed Madonna.

E.D – Photo : Core Festival