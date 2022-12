Où en est la recherche d’emploi des réfugiés ukrainiens ? Portrait d’Artem Klochko, devenu traducteur interprète

Depuis un mois, Artem Klachko – qui parle quatre langues – est devenu traducteur interprète. Nous l’avions suivi en juillet dernier, où il nous confiait son rêve d’exercer cette profession.

C’était en juillet dernier : l’une des équipes de notre journal télévisé suivait Artem Klochko, un réfugié ukrainien arrivé en Belgique, fuyant la guerre dans son pays, lui qui est originaire du Donbass. Celui-ci nous détaillait ses recherches, menées auprès d’Actiris, pour trouver un emploi, et rêvait à l’époque de devenir traducteur-interprète. “J’ai étudié les langues étrangères en Ukraine, et désormais je veux continuer comme traducteur ukrainien et russe“, nous confiait-t-il à l’époque.

► Reportage | Quel est le profil des réfugiés ukrainiens en recherche d’emploi ? (27/07/2022)

Six mois plus tard, nous retrouvons Artem : celui-ci est bel et bien devenu traducteur, et aide d’autres Ukrainiens dans leurs démarches, auprès des CPAS, des hôpitaux… ou encore d’Actiris. Selon l’office régional bruxellois de l’emploi, sur les 2.238 demandeurs d’emploi ukrainiens, environ 13% sont parvenus à trouver du travail. Un bon chiffre pour Actiris, vu le contexte. “Beaucoup d’Ukrainiens doivent d’abord se fixer ici dans la Région avant de pouvoir trouver un emploi. Beaucoup d’entre eux espèrent aussi pouvoir repartir rapidement en Ukraine“, explique le porte-parole d’Actiris Romain Adam.

