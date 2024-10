Légère progression du chômage à Bruxelles au mois de septembre

Fin septembre, Bruxelles comptait 93.356 chercheurs d’emploi inscrits chez Actiris, soit 2.268 personnes de plus qu’il y a un an (+2,5%) , signale jeudi l’office régional de l’emploi. Le taux de chômage dans la capitale est désormais de 14,9%, une augmentation de 0,4 point par rapport à septembre 2023.

Le taux de chômage est le pourcentage des personnes faisant partie de la population active (la population en âge de travailler et qui travaille ou est en recherche d’emploi) qui sont au chômage, explique Actiris. Les inactifs, qui ne sont donc pas repris dans le calcul du taux de chômage, sont les personnes âgées de 15 ans ou plus qui ne sont ni en emploi ni au chômage, comme les étudiants et les retraités, notamment.

Au cours du mois de septembre, il y a eu 11.682 entrées dans le chômage, contre 13.900 sorties, soit une diminution sur une base mensuelle du nombre de chercheurs d’emploi de -2.218 personnes (-2,3%). Parmi les 93.356 chercheurs d’emploi, 49% sont des femmes et 51% sont des hommes. Actiris a constaté une augmentation d’1,4% du nombre de chercheurs d’emploi bénéficiaires d’une allocation. Ils sont 55,5% dans ce cas.

Le nombre de jeunes en stage d’insertion professionnelle est, lui, en recul (-0,4%) et s’établit à 7,6% du total. Le nombre des autres chercheurs d’emploi a augmenté de +4,8% (+1.597 personnes) pour atteindre 37,0%. Sur les 93.356 chercheurs d’emploi totaux, 16.360 personnes (17,5%) étaient inscrites au CPAS. En un an, ce total a progressé de 7,5%. Près de 4 chercheurs d’emploi sur 10 (38,6%) sont dans cette situation depuis moins d’un an, contre 16% qui le sont depuis plus d’un an mais moins de deux. C’est d’ailleurs dans cette catégorie que la hausse était la plus élevée en septembre (+12,3%, soit un surplus de 1.639 personnes). La majorité des chômeurs (45,4%) le sont toutefois depuis plus de deux ans.

La catégorie d’âge des 25-49 ans, qui concerne 63,4% des chômeurs, a affiché la principale progression le mois dernier (+4,1%, soit 2.326 personnes), devant les moins de 25 ans (+3,9%), qui représentent un peu plus d’un chômeur sur dix (11,7%). Un chômeur sur quatre (24,8%) est âgé de 50 ans et plus, une catégorie en diminution.

Belga