Opération Arc-en-ciel : plus de 100 tonnes de vivres récoltés, un chiffre en légère baisse par rapport à 2024

Cette collecte permettra à plus de 18.000 enfants et jeunes belges défavorisés de profiter de vacances et de loisirs cette année.

Un total de 106 tonnes de vivres a été récolté durant la 71e édition de l’opération Arc-en-ciel, organisée les 15 et 16 mars derniers, a indiqué mercredi l’association en charge de l’organisation.

L’opération Arc-en-ciel, organisée chaque année à la même période en Wallonie et à Bruxelles, vise à récolter un maximum de denrées alimentaires consommables dans les six mois (comme des biscuits, jus, boîtes de conserve, céréales pour petit-déjeuner, etc.). Les vivres récoltés permettent aux associations bénéficiaires (maisons d’accueil et d’hébergement, maisons de jeunes, écoles de devoirs, etc.) d’économiser sur leur budget nourriture et de pouvoir réinjecter cet argent dans les loisirs, vacances et séjours des enfants dont elles s’occupent. Cette année, l’action bénéficiera à 209 associations et plus de 18.000 jeunes. Comme en 2024, la récolte a été un peu moins bonne que l’année précédente, passant de 110 à 106 tonnes de vivres.

La prochaine édition se déroulera les 14 et 15 mars 2026.

Belga