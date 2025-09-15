“On ne peut pas faire plus avec moins”, les acteurs de la santé mentale tirent la sonnette d’alarme à Bruxelles

Quinze mois après les élections régionales, Bruxelles n’a toujours pas de gouvernement de plein exercice. Faute de budget, la Région avance avec le système des douzièmes provisoires, un modèle qui met en péril de nombreuses associations. Pour en parler, deux acteurs de la santé mentale de la capitale étaient les invités de Bonjour Bruxelles.

Alors que les parlementaires font leur rentrée ce lundi matin, ils ne seront pas les seuls à se rendre au Parlement. Un “poulpe” y restera de 11h30 à 14h. Souple, tentaculaire et solidaire, l’animal incarne un réseau capable de résister malgré la diversité des acteurs. Véritable symbole face à la crise du non-marchand, miné par les coupes budgétaires, la précarité et l’absence de gouvernement bruxellois. “Le message, c’est le lien, la liaison entre les citoyens et l’ensemble des institutions. Il faut toute la créativité nécessaire pour sortir des impasses actuelles”, explique Françoise Calonne, Coordinatrice du 51.

À Bruxelles, les associations de santé mentale et de cohésion sociale alertent sur leur situation critique : retards de subsides, précarité des emplois et arrêts de projets menacent leur fonctionnement. Espace 51, privé de financements depuis août, ne survit que grâce à la solidarité de partenaires du réseau.

De son côté, le directeur de la Ligue bruxelloise pour la santé mentale pointe une “politique d’austérité”, qui frappe les “derniers filets sociaux alors qu’un tiers de la population vit sous le seuil de pauvreté”. “On ne peut pas faire moins avec moins, ni faire plus avec moins”, conclut Yahyâ Hachem Samii.

■ Interview de Yahyâ Hachem Samii, directeur de la Ligue bruxelloise pour la santé mentale et Françoise Calonne, Coordinatrice du 51 au micro de Fabrice Grosfilley