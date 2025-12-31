Nuit du nouvel an : métros, trams et bus prolongés et gratuits jusqu’à l’aube

Pour célébrer le passage à 2026, la STIB met en place un dispositif exceptionnel dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier : métros, trams et bus circuleront plus longtemps, avec des fréquences renforcées et la gratuité totale du réseau entre minuit et 5h30 du matin.

Un réseau prolongé jusqu’à 2h30 du matin

Les quatre lignes de métro (1, 2, 5 et 6) ainsi que toutes les lignes de tram circuleront jusqu’à 2h30 du matin. Le métro 6 permettra de rejoindre le plateau du Heysel, où sera tiré le traditionnel feu d’artifice du Nouvel An. Dès 18h, les métros des lignes 2 et 6 desserviront le terminus Roi Baudouin, et à partir de 20h, un métro passera toutes les 7 minutes 30 sur chaque ligne.

Sept lignes de bus diurnes (45, 49, 54, 59, 65, 87 et la ligne temporaire 96) assureront également leurs trajets jusque-là.

Des fermetures de stations prévues pour raisons de sécurité

Sur ordre de la police, plusieurs accès et stations seront temporairement fermés :

– Étangs Noirs : accès n°2 fermé dès 16h50, station totalement fermée à partir de 22h.

-Comte de Flandre : accès n°1 et n°3 (rue Sainte-Marie) fermés dès 16h50.

– Heysel : accès n°1 et n°5 (avenue Impératrice Charlotte) ainsi que celui du terminus tram fermés dès 19h.

-Roi Baudouin : station complètement fermée dès 19h.

Trams : service renforcé et prolongé jusqu’à 5h30 pour la ligne 81

Les trams circuleront également jusqu’à 2h30 du matin, à l’exception du tram 35 (dernier départ à 19h) et du tram 81 entre Marius Renard et Barrière (dernier passage à 0h40).

Le tronçon Trinité-Montgomery du tram 81 roulera quant à lui jusqu’à 5h30 du matin, toutes les 10 minutes jusqu’à 2h30, puis toutes les 15 minutes.

Les fréquences de certains trams seront également renforcées après 19h :

-Trams 4 et 10 : toutes les 7 min 30

-Tram 7 : toutes les 6 min

-Trams 9 et 93 : toutes les 10 min

-Trams 39 et 44 : toutes les 15 min

-Tram 55 : toutes les 12 min

Après 19h, plusieurs déviations s’organiseront autour du Heysel :

-Le tram 7 sera dévié depuis De Wand vers Esplanade

-La ligne 35 ne sera pas exploitée

-Les trams 19 et 62 seront interrompus à Guillaume De Greef. Des correspondances resteront possibles avec les trams 51 et 93 pour rejoindre le Heysel.

Bus : lignes prolongées et réseau Noctis jusqu’à 5h

Les bus 45, 49, 54, 59, 65, 87 et la ligne temporaire 96 (toutes les 10 minutes) circuleront jusqu’à 2h30 du matin.

Le réseau Noctis prendra ensuite le relais jusqu’à 5h du matin, avec les fréquences suivantes :

-N18 : toutes les 10 minutes

-N04, N05, N06, N08, N09, N10, N11 : toutes les 15 minutes

-N12, N13, N16 : toutes les 20 minutes

Certains trajets seront également adaptés :

-le bus 83 sera dévié entre Roi Baudouin et Esplanade du 31 décembre à 16h au 1er janvier à 7h. L’arrêt Roi Baudouin est déplacé avenue des Magnolias (arrêt De Lijn).

-Le bus N18 effectuera son terminus à Houba-Brugmann toute la nuit. Jusqu’à 2h, des correspondances seront possibles avec le métro 6 pour rejoindre le Heysel.

Des trajets gratuits pour fêter sans souci

De minuit à 5h30, l’ensemble du réseau STIB sera gratuit. Une tradition désormais bien ancrée pour encourager la mobilité durable et éviter les trajets en voiture après les festivités.

Pour se rendre au feu d’artifice du Heysel, plusieurs possibilités s’offrent à vous :

-Métro 6 : station Heysel

-Tram 7 : arrêt Esplanade

-Trams 9 et bus 83 : arrêt Roi Baudouin

-Trams 51 et 93 : arrêt Stade