Nuisances du métro : un accord obtenu devant le juge de paix, la Stib prend des mesures immédiates

Des nuisances sonores et vibratoires affectent depuis plusieurs années les riverains des lignes de métro 1 et 5 à Bruxelles, notamment à Woluwe-Saint-Lambert, Anderlecht, Auderghem, Woluwe-Saint-Pierre et Etterbeek.

Le problème, identifié en 2022, provient de l’usure prématurée des roues des nouvelles rames M7, selon la STIB. La commune de Woluwe-Saint-Lambert annonce qu’un un accord a été trouvé dans le cadre de la procédure judiciaire menée devant le juge de paix. Des mesures provisoires destinées à réduire les nuisances seront mises en place, dans l’attente du jugement sur le fond.

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“Dans le cadre de cet accord, la STIB s’engage, jusqu’au 30 septembre 2026, à limiter au maximum la circulation des rames identifiées comme étant à l’origine des nuisances sur la ligne 1. Ces rames ne circuleront plus entre 22h et 6h en semaine, ni du vendredi à 22h jusqu’au lundi à 6h, sauf en cas d’absolue nécessité liée à l’exploitation du réseau ou à l’entretien du matériel. Toute dérogation devra être dûment justifiée, sous le contrôle de l’expert judiciaire et aux frais exclusifs de la STIB“, explique la commune dans un communiqué

L’accord prévoit également un suivi particulièrement rigoureux. Chaque quinzaine, la STIB remettra un rapport détaillé reprenant les mouvements des rames concernées durant les périodes d’exclusion, les éventuelles dérogations accordées, l’état d’avancement des interventions techniques ainsi que les opérations de meulage des voies.

Pour rappel, en mai 2024, à l’initiative du Collège des bourgmestre, échevines et échevins, la commune et 28 riverains ont saisi le juge de paix afin de faire cesser les nuisances qui perturbent le quotidien de nombreux habitants depuis 2021. La procédure sur le fond est actuellement en cours et les parties devront notamment conclure sur le rapport d’expertise du 23/12/2025, la tentative de conciliation n’ayant pas abouti.

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“Le Collège accueille donc favorablement cette première avancée tout en restant vigilant. Les expertises réalisées jusqu’à présent montrent que les seuils admissibles de bruit et de vibrations continuent d’être dépassés. La commune poursuivra dès lors son soutien aux riverains tout au long de la procédure et continuera à défendre leur droit à un cadre de vie respectueux de leur santé et de leur tranquillité. Le jugement sur le fond est attendu courant du second trimestre 2027… La commune espère qu’il permettra d’aboutir à une solution durable et définitive pour l’ensemble des riverains concernés”, conclut Woluwe-Saint-Lambert.