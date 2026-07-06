La STIB se prépare à livrer 36 bus à l’Ukraine

La STIB se prépare à céder dans les tout prochains mois une série de 36 bus à l’Ukraine pour soutenir sa population confrontée à la guerre.

L’annonce de cette livraison de bus diesel qui totalisent chacun quelque 700.000 kilomètres a été faite lundi matin au cours d’une cérémonie officielle, en présence du ministre-président bruxellois Boris Dilliès (MR), du CEO de la STIB, Brieuc de Meeùs, et de l’ambassadeur d’Ukraine Yaroslav Melnyk.

Ces bus standard Van Hool A 330, longs de 12 mètres ont été mis en service entre 2010 et 2011. Ils ont été déclassés dans le cadre de l’électrification du réseau bus de la STIB. La plupart sont encore opérationnels. Ils feront l’objet d’un contrôle technique avant leur transfert.

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Outre le transport de voyageurs en renfort des réseaux de transport public locaux, ces bus pourraient avoir des utilisations multiples dans le contexte de la guerre comme certains des 400 bus envoyés récemment par la région Ile-de-France: ils ont été transformés en unités mobiles capables de fournir chaleur, connectivité et autres services essentiels à la population en situation d’urgence.

Quelques-uns ne sont plus opérationnels : ils serviront de réservoir à pièces de rechange ou seront utilisés à d’autres fins, par exemple, guerre oblige, comme refuge. Les bus seront acheminés en convoi par la route, principalement grâce à du personnel STIB, jusqu’à la frontière entre la Pologne et l’Ukraine.

Au cours de la cérémonie, le ministre-président bruxellois a insisté sur la nécessité d’un effort collectif à l’échelle européenne vis-à-vis de l’Ukraine et s’est félicité de la contribution très concrète de Bruxelles à travers la livraison de ces 36 véhicules.

Belga