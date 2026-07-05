Une action syndicale risque de perturber la circulation des métros, trams et bus de la Stib ce lundi
Les métros, trams et bus bruxellois pourraient connaître des perturbations ce lundi en raison d’une action syndicale, a annoncé dimanche la société bruxelloise de transport en commun, la Stib.
Cette action est menée par le syndicat socialiste (CGSP), qui proteste contre le moratoire imposé à la Stib par le gouvernement bruxellois : aucun nouveau membre du personnel ne pourra être recruté au moins jusqu’à fin 2026.
La Stib s’attend à des barrages aux dépôts, mais l’ampleur exacte des perturbations n’est pas encore connue. Elle sera précisée lundi à partir de 6 heures.
“Nous conseillons aux usagers de consulter le site web, l’application ou nos réseaux sociaux avant de partir lundi“, a indiqué Guy Sablon, porte-parole de la Stib.
Belga – Photo : Belga Image