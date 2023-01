Nouvel An : la Stib sera gratuite à partir de minuit

La Stib sera gratuite cette nuit. Les métros et trams seront prolongés tandis que les bus Noctis circuleront entre minuit et 5h du matin.

L’entièreté du réseau de la STIB sera gratuite pour les voyageurs à partir de minuit et ce, jusqu’à la reprise du service le 1er janvier. Les lignes de métro et de tram sont prolongées jusqu’à 2h15 du matin, et les lignes de bus Noctis circuleront de minuit à 5h00 du matin. Pour se rendre à la place des Palais en transport en commun, il faut emprunter les lignes 1 et 5 (descendre à gare Centrale ou Arts-Loi) ou 2 et 6 (descendre à Porte de Namur ou Arts-Loi) du métro.

La #STIB vous souhaite une bonne année 2023 ! Enregistrez ce bingo et, où que vous passiez le réveillon, emportez-le avec vous pour un plaisir garanti. ✨🥳 🚇 🚃 🚌 Oh, et ne vous inquiétez pas pour le retour, notre réseau est gratuit à partir de minuit ! pic.twitter.com/QShxwTGPT6 — STIB-MIVB (@STIBMIVB) December 31, 2022

Pour des raisons de sécurité, la station Parc sera fermée de 20h00 à 6h00 et la station Trône de 22h00 à 6h00.

Belga