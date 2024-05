Nouveau permis pour Brussels Airport : Woluwe-Saint-Lambert passe de la parole aux actes et valide le dépôt d’un recours

Le conseil communal de Woluwe-Saint-Lambert a donné son feu vert à l’introduction d’un recours contre le permis d’environnement à durée illimitée délivré pour l’aéroport national de Zaventem, a annoncé vendredi la commune.

La Flandre a délivré ce nouveau permis à la fin du mois de mars dernier. Les limitations que le gouvernement flamand y impose, parmi lesquelles un maximum de 240.000 mouvements d’avions par an à partir de 2032 et une réduction des nuisances sonores nocturnes de 30% d’ici 2030, ont été jugées largement insuffisantes par de nombreuses communes bruxelloises, mais aussi flamandes, ainsi que par les Régions wallonne et bruxelloise.

À Bruxelles, un recours a été annoncé par le ministre de l’Environnement, Alain Maron (Ecolo). Il l’a également été par plusieurs communes : les deux Woluwe, Auderghem, Watermel-Boitsfort, Ixelles et Etterbeek, à l’est et au sud; Schaerbeek, Jette, Ganshoren, Berchem-Saint-Agathe et Koekelberg, plus au nord et à l’ouest.

Un des motifs du recours est fondé sur le fait que les habitants des communes voisines de l’aéroport, situées en Région bruxelloise, n’ont pas été formellement consultés par les autorités flamandes.

“Les habitants d’une commune comme Woluwe-Saint-Lambert sont survolés par près de 45 % des avions au décollage de l’aéroport. Un chiffre suffit à la démontrer : plus de 32.000 avions ont survolé la commune en 2023 (d’après le rapport du service de médiation du Gouvernement fédéral), dont un nombre très important en infraction aux normes de bruit de l’arrêté Gosuin“, a souligné cette commune, par voie de communiqué, vendredi.

Celle-ci souligne que l’impact sur la santé des vols entre 6 et 7h du matin a d’ailleurs été reconnu par une étude récente du Conseil Supérieur de la santé relative à l’impact sur la santé du bruit des avions et des émissions de polluants à proximité de l’aéroport de Bruxelles-National.

Belga – Photo : Belga