Nouveau calendrier scolaire : le marché annuel de Jette tombe un jour de rentrée

Suite à l’application du nouveau calendrier scolaire, le marché annuel de Jette a lieu le même jour que la rentrée des classes. Alors sera-t-il avancé lors des prochaines éditions ?

C’est le rendez-vous le plus attendu de l’été pour les Jettois.es. Comme il est de tradition depuis des années, le marché annuel de Jette se tient le lundi qui suit le dernier dimanche du mois d’août. Mais pour sa 145e édition, le marché tombe le jour de la rentrée scolaire. Conformément au nouveau calendrier scolaire, la rentrée des classes intervient en effet, elle aussi, ce dernier lundi d’août, et non plus le 1er septembre.

L’occasion donc pour de nombreux écoliers jettois de déjà faire l’école buissonnière.

Mais à l’avenir, le marché sera-t-il déplacé à une autre date ? “Si on avance le marché annuel, des familles seront forcément encore en vacances. Et puis nos maraichers et nos forains ont leur planning de fait sur toute l’année, on aurait donc beaucoup moins de forains et de maraichers. On doit donc évaluer la situation après cette édition”, nous explique la bourgmestre, Claire Vandevivere (CDH)

■ Reportage de Jim Moskovics, Béatrice Broutout et Séverine Rondeau