“Nous n’avons plus le luxe d’attendre” : des milliers de personnes manifestent pour le climat

Une grande marche climat traverse Bruxelles ce dimanche après-midi.

Elle attend des milliers de manifestants ce dimanche dans les rues de Bruxelles : la Coalition Climat, qui fédère des centaines d’organisations environnementales (dont le CNCD-11.11.11, le WWF ou Greenpeace), réclame des mesures fortes contre le réchauffement climatique et ses conséquences, avec un accent particulier sur la crise énergétique, notamment. Et cela alors que la conférence annuelle des Nations unies sur le climat (COP27) débutera à Charm el-Cheikh en Egypte dans deux semaines.

“Après des mois d’été marqués par les feux de forêt et les inondations sans précédent au Pakistan, nous n’avons plus le luxe d’attendre“, s’alarme la Coalition Climat, “Le dérèglement climatique est partout et tous les jours (…) Et pourtant, nous restons dépendants des énergies fossiles. Cette dépendance et le contexte international nous le font payer cash, avec des factures d’énergie totalement impayables“. Les organisateurs demanderont aussi l’accélération de la rénovation des logements, la diminution des émissions de CO2 et la taxation des surprofits du secteur énergétique.

► Interview | Manifestation pour le climat ce dimanche : “Il est trop tôt pour dire qu’il est trop tard” (21/10/2022)

Les manifestants attirent aussi l’attention sur les menaces pesant sur le système alimentaire mondial face aux sécheresses et inondations, et au déclin de la biodiversité. “Les agricultrices et agriculteurs sont les autres victimes de la crise“, clame la Coalition Climat, qui alerte sur “l’urgence de soutenir la transition agroécologique et solidaire des systèmes alimentaires, que ce soit via les politiques publiques, le soutien financier ou encore la recherche“.

Des embarras de circulation à prévoir

Le rassemblement était prévu vers 13h à la Gare du Nord, avant que la marche ne s’élance en suivant la Petite Ceinture, puis la rue de la Loi. le cortège rejoint ensuite le Parc du Cinquantenaire, où la fin de la manifestation est prévue vers 17h.

Bruxelles Mobilité prévoit ainsi des embarras de circulation entre 13h et 20h, tout le long du parcours.

⚠️🪧 Aujourd’hui (23/10), une manifestation traversera #Bruxelles, entre 13h et 20h. Des embarras de circulation sont à prévoir le long du parcours, qui mène de la Gare du Nord au Parc du Cinquantenaire, via la Petite Ceinture (R20) et la rue de la Loi. pic.twitter.com/QXDLm9wuB0 — Info-trafic Bruxelles Mobilité (@MobirisFr) October 23, 2022

De son côté, la STIB signale que plusieurs lignes seront perturbées.

ArBr avec Belga – Photo : Belga (archives)