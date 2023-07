Notre équipe au coeur du défilé aérien : les coulisses de notre reportage en hélicoptère

À des dizaines de kilomètres, la capitale se dévoile au loin. Parmi les éléments emblématiques visibles du ciel : l’Atomium, et les grandes tours du Mettewie, à Molenbeek. Après un survol de Dilbeek, les trois A-109 pénètrent les frontières bruxelloises : Berchem-Sainte-Agathe, Molenbeek-Saint-Jean (avec une vue très claire sur la Gare de l’Ouest et le canal), puis le centre-ville. À une centaine de mètres à peine du sol, on discerne, au niveau de la Place royale, la foule noire-jaune-rouge rassemblée aux festivités.

Arrive enfin le moment tant attendu : le survol du Palais royal et de la tribune qui abrite le Roi Philippe et ses proches. Le Palais se dévoile d’en haut, comme le Parc de Bruxelles. Dans la tribune, une silhouette rouge est visible depuis l’hélicoptère : la Reine Mathilde, debout, le visage tourné vers l’appareil. Quelques secondes suspendues, avant que la formation ne continue sa route, et amorce son retour vers Beauvechain : le quartier européen, le Cinquantenaire, le domaine de Val Duchesse, puis à nouveau la campagne.

Retour à la base

Au terme du parcours millimétré du défilé, les trois Agusta sont de retour à Beauvechain : lentement, ils se posent sur le tarmac. Si les oreilles sifflent à cause du bruit continu des rotors, les sourires sont larges sur les visages de tous les participants : la mission est accomplie, et sans encombre. Et ni le court délai d’attente, ni la fine pluie en fin de vol n’auront gaché le plaisir de notre équipe et des militaires à bord des appareils.

Une expérience inoubliable, permise à titre très exceptionnel par la Défense, qui s’achève des étoiles dans les yeux…

La Rédaction – Photos : A.B.