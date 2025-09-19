Nilson Angulo prolonge avec Anderlecht jusqu’en 2029: “Il est un exemple pour les autres jeunes joueurs du club”

L’ailier équatorien Nilson Angulo a prolongé son contrat avec Anderlecht jusqu’en 2029 après s’être imposé comme titulaire et auteur de 2 buts et 5 assists depuis le début de saison.

Nilson Angulo et le RSC Anderlecht ont prolongé leur collaboration jusqu’en 2029, comme l’ont annoncé les Mauves vendredi. L’ailier équatorien de 22 ans “a connu une évolution remarquable ces derniers mois et voit aujourd’hui ses efforts récompensés“, comme l’a décrit le communiqué du club de Jupiler Pro League.

Produit du LDU Quito dans la capitale de l’Équateur, Angulo a quitté son pays natal en juillet 2022 pour rejoindre le Lotto Park. Déjà international seniors à 18 ans, il est arrivé en Belgique avec l’étiquette de grand espoir. L’attaquant a dû faire ses armes, baladé entre l’équipe première et les U23 en Challenger Pro League pendant ses premiers mois, mais il s’est imposé la saison dernière comme titulaire chez les seniors.

Depuis le début du nouvel exercice, Nilson Angulo a déjà joué 10 matchs avec Anderlecht, inscrit 2 buts et donné 5 passes décisives. L’année dernière, il avait cumulé 2 buts et 3 assists en 39 matchs dans l’équipe A. Au total, il a joué 74 rencontres sous le maillot des seniors d’Anderlecht, en plus de 31 avec les Futures.

Au sujet de la dernière saison de son protégé, le directeur sportif Olivier Renard a salué les “les progrès qui étaient nécessaires, tant sur le plan personnel que dans ses performances au sein de l’équipe première. Ça se voit dans ses matches avec le RSCA, mais aussi avec l’équipe nationale“, avec laquelle Angulo cumule désormais 8 caps. “Il est ainsi un exemple pour les autres jeunes joueurs de notre club, qui bénéficient d’un encadrement adéquat pour se développer et réaliser leur potentiel. Nous sommes impatients de le voir confirmer le bon travail qu’il a accompli jusqu’à présent.”

Belga – Photo : Belga Image