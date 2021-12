Nathan Clumeck : “On entre dans une ère de pandémies”

Le professeur à l’ULB et chef de service honoraires en maladies infectieuses au CHU Saint-Pierre Nathan Clumeck publie “La menace virale”, un petit traité sur la Covid, qui raconte l’histoire et le fonctionnement d’un virus qui nous obsède depuis près de deux ans.

Frappé par le fait que depuis le début de la pandémie, beaucoup confondent opinions et faits scientifiques, le professeur Nathan Clumeck s’est mis à l’ouvrage en vue d’offrir à toutes et tous des éléments d’information précis, accessibles, basés sur des connaissances scientifiques. “Ma volonté est de proposer une approche pédagogique : qu’est-ce qu’un virus, qu’est-ce qu’un vaccin? On se rend compte que peu de gens finalement savent de quoi ils parlement exactement, par manque de connaissance.”

Pour Nathan Clumeck, “on entre dans une ère de pandémie en raison notamment de l’impact de plus en plus grand de l’homme sur la nature. (…) Mais le Sida nous a appris qu’on peut contrôler la maladie même si nous n’avons pas de vaccin, grâce aux traitements.”

Les différents chapitres de l’ouvrage sont consacrés tour à tour à des aspects scientifiques, sur le virus lui-même, son origine, son développement, le fonctionnement des vaccins, etc; et sur les questions de société qui ont animé les débats depuis l’apparition du SARS-CoV-2, comme l’impact des mesures sur nos libertés. Ainsi, “La menace virale” consacre un important chapitre au traitement réservé par les gouvernements à la culture : “Je ne pense pas que l’intention était de maltraiter la culture mais dans les faits elle a été maltraitée. On a mis sur le même pied des situations qui ne se valent pas.”

